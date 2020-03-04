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  4. Edirne Valiliği duyurdu! Yunan polisi sınırda ateş açtı: 1 göçmen öldü, 5 göçmen yaralı

Edirne Valiliği duyurdu! Yunan polisi sınırda ateş açtı: 1 göçmen öldü, 5 göçmen yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğü, 5'inin yaralandığı belirtildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler, Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki göçmenlerin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçleri, ateş açıp, TOMA ve gaz bombaları ile müdahale etti. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

YUNAN POLİSİ ATEŞ AÇTI

Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı.

EDİRNE VALİLİĞİ: 1 GÖÇMENE HAYATINI KAYBETTİ, 5 YARALI

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğü, 5'inin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Yunanistan'ın göçmenlere sert müdahalesinde geçtiğimiz günlerde 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yunan edirne valiliği göçmen sınır

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