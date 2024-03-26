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Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
26.03.2024 09:54
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa'ya bağlı Çallıdere köyündeki devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtan yapılan aramada 8 Filistin uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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