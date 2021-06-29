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Edis Görgülü'den Taylan Antalyalı'yı eleştirenlere tepki: Hangi sıfatla ülke adına konuşuyorsunuz?

29.06.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın tişörtü gündem oldu. Ünlü futbolcuya gelen çirkin yorumlara şarkıcı Edis Görgülü tepki gösterdi.

Edis Görgülü'den Taylan Antalyalı'yı eleştirenlere tepki: Hangi sıfatla ülke adına konuşuyorsunuz?

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, Onur Ayı’nı kutlamak için özel koleksiyon bir tişört giydi. Instagram hesabından bir arkadaşının story’sini kendi takipçileriyle paylaşan futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle ‘Powered by Pride’ (Gururla destekliyorum) yazması tepkilere neden oldu.

Taylan Antalyalı'ya destek yağarken Edis Görgülü de bir mesaj yayınladı.

Ekran Alıntısı

Edis paylaşımında yorumculara tepki göstererek "Siz kimsiniz ki bu ülkenin ahlakını sahipleniyorsunuz? Hangi sıfatla ülke adına konuşuyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Edis'in paylaşımını pek çok ünlü isim de paylaştı.

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Taylan Antalyalı
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