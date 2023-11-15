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    4. Edis'in 'Alya' filminin fragmanı paylaşıldı! Vizyon için geri sayım başladı... Fragmanı bile nefes kesti

    Edis'in 'Alya' filminin fragmanı paylaşıldı! Vizyon için geri sayım başladı... Fragmanı bile nefes kesti

    15.11.2023 15:43 | Son Güncelleme:
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    Yönetmen koltuğunda Jandae Percem'in oturduğu 'Alya' filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosunda Edis Görgülü, Hande Ataizi, Alper Atak, Gonca Vuslateri ve Beste Kökdemir gibi isimlerin yer aldığı aksiyon filmi 'Alya' 17 Kasım'da sinemalardaki yerini alacak.

    Türkiye'de ilk kez özel güçleri olan kadın kahraman filmi olma özelliği taşıyan Alya, bilim-kurgu ve aksiyon sevenleri kendisine hayran bırakacak. Oyuncu kadrosunda Edis Görgülü, Jandae Percem, Hande Ataizi, Alper Atak, Gonca Vuslateri ve Beste Kökdemir gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jandae Percem yer aldı. Filmin senaryosu ise İbrahim Altun'un kaleminden çıktı.

    FRAGMANI PAYLAŞILDI

    17 Kasım'da sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan filmin fragmanı paylaşıldı. Filmin fragmanı Alper Atak tarafından, "Başrollerini paylaştığım “Alya” 17 Kasım 2023 Cuma günü sadece sinemalarda" notuyla paylaşıldı.

    ALYA FİLMİNİN KONUSU

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    Alya, gerçek kimliğini bulmak zorunda olan, hafızası silinen bir ajanın hikayesini konu ediyor. Evlenmek üzere olan bir özel harekat ajanının hafızasını silinir. Karanlık bir hükümetin tasarılarının tuvali haline gelen ajan, kim olduğunu bulmak için mücadele eder. Yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan ajan, geçmişiyle ilgili sırları çözdükçe hem gerçek kimliğini hem de şok edici gerçekleri ortaya çıkarır.

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