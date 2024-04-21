Edis'in o belediye başkanıyla pozları olay oldu! "Meğer çok eskiden tanışıyorlarmış"

Sahne tarzı ve başarılı kariyeriyle gündemden düşmeyen Edis bu kez farklı bir konuyla gündeme gelmeyi başardı.

Şarkıcı son olarak Çeşme'de sahne aldı. Konser sırasında Çeşme Belediye Başkanı ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Edis'le olan pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Denizli, ayrıca Edis'le çocukluk arkadaşı olduklarını da ifade etti.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Denizli, paylaşıma ise "Bu akşam Çeşme'mizde sanat rüzgarı esti. Kıymetli dostum, çocukluk arkadaşım Edis, 13. Alaçatı Ot Festivali kapsamında binlerin karşısına çıkarak konser verdi. Değerli sanatçımız Edis'e ve coşkusuyla alanları dolduran festival katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" notunu düştü.

Edis'te Denizli'nin paylaşımını kendi Instagram hesabında durum olarak paylaştı.







