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Yasmin Erbil'in son pozu sosyal medyayı salladı! Sosyal medyada yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.04.2024 12:18
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan elenen Yiğit Poyraz soluğu sevgilisinin yanında almıştı. Erbil, Instagram hesabından yeni pozunu paylaştı. Sosyal medyada yorum yağdı.

Yasmin Erbil'in son pozu sosyal medyayı salladı! Sosyal medyada yorum yağdı

Survivor All Star'da yaptıklarıyla çok konuşulan Yiğit Poyraz, bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor.

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Survivor sebebiyle uzun bir süre ayrı kalan ikili Yiğit'in Survivor'dan elenmesiyle birlikte yeniden kavuşmuşlardı.

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Geçtiğimiz günlerde beraber pozlarını paylaşan Erbil, bu kez tek olduğu bir pozunu paylaştı.

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Paylaşıma hayranları tarafından yorum yağdı. Erbil'in paylaşımına evlilikle ilgili yapılan bir yorum dikkat çekti.

Erbil'e bir hayranı, "Düğün vakti! Çocuk yarışmadan yarışmaya telef oldu. Para biriktirmiştir, Mehmet Ali Erbil, vazgeçmeden evlenme teklifini geciktirmemelisin" yorumunu yaptı.

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Ünlü isme ayrıca "Çok güzelsin", "Poyraz'la çok yakışıyorsunuz", "Evlenin artık" gibi yorumlar da yapıldı.

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Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil sevgilisi ali erbil
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