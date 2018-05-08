Edis sahnede gözyaşlarını tutamadı! 'Ölmekten beterim...'

11 Mart’ta İran’da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı Burcu Gündoğar Urfalı’nın görüntüsü barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı’nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan Edis ‘Dur Be’ adlı şarkısını ona ithaf etti.

Şarkıyı söylerken ağlamaya başladı. Burcu Gündoğar Urfalı’nın konser sırasında salonda bulunan eşi, annesi Gonca Sadiki ve babası Haluk Gündoğar da gözyaşlarına hakim olamadı.

İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ

Tanrım bu nasıl bi yıkım

Üstüme kalan

Güçlü durmak ne fayda

İçim hep talan

Gitmeye kıyamazsın ya

Sabredip duramazsın ya

Ben bi sen bulamam

Hadi sen bize bir dur de

İnan burada değilim

Ölmekten beterim

Ne olur bize bir dur de

