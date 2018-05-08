MAGAZİN

Edis sahnede gözyaşlarını tutamadı! 'Ölmekten beterim...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 09:50 | Son Güncelleme

Edis’in ‘An’ adlı albümünün Zorlu PSM’deki tanıtım konserinde duygu dolu anlar yaşandı.

Edis sahnede gözyaşlarını tutamadı! 'Ölmekten beterim...'

11 Mart’ta İran’da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı Burcu Gündoğar Urfalı’nın görüntüsü barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı’nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan Edis ‘Dur Be’ adlı şarkısını ona ithaf etti.

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Şarkıyı söylerken ağlamaya başladı. Burcu Gündoğar Urfalı’nın konser sırasında salonda bulunan eşi, annesi Gonca Sadiki ve babası Haluk Gündoğar da gözyaşlarına hakim olamadı.

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İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ

Tanrım bu nasıl bi yıkım
Üstüme kalan
Güçlü durmak ne fayda
İçim hep talan

Gitmeye kıyamazsın ya
Sabredip duramazsın ya
Ben bi sen bulamam
Hadi sen bize bir dur de

İnan burada değilim
Ölmekten beterim
Ne olur bize bir dur de

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