Edis'ten Gökhan Özoğuz'a 'gereksizler' yanıtı

Sosyal medyada hızla yayılan ‘gereksiz abartılanlar listesi’ne Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, ‘Bu listeler her seferinde nasıl bu kadar doğru olabiliyor’ yorumunu yapmıştı.

Listede yer alan isimlerden şarkıcı Edis, Gökhan Özoğuz’a Twitter hesabından yanıt verdi.

'POPÜLER ŞEYLER GICIKTIR'

Edis, ‘Arkadaşlar şaka bir yana Gökhan abi başımızın tacıdır, ayrıca seven kadar sevmeyen de olabilir; ben espri yapmak istedim. Gereksiz abartılanlar listesi Twitter'ın kalıplaşmış bir cümlesi zaten, çok da komik bence. Popüler olan şeyler gıcıktır haklısınız.’ dedi.

Gökhan Özoğuz ise Edis'e yanıt vererek "Aman arkadaşa tam tersine bir ironi yapmaktı isteğim ama msjlarla bu kadar geçiyor" ifadelerini kullandı.



