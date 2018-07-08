MAGAZİN

Ediz Hun’un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

Onur Akay yine kötü bir haber verdi! Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu Nazif Kündem'in vefat ettiğini duyurdu

Ediz Hun’un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti

Onur Akay, oyuncu Nazif Kündem'in 64 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. Akay, merhum oyuncunun ölüm nedenini ve cenaze bilgilerini de sevenleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOCUK YAŞTA YEŞİLÇAM’DA BOY GÖSTERDİ

1965 yılında ‘Hıçkırık' isimli filmde ‘Küçük Kenan' karakterine can vererek, Ediz Hun'un küçüklüğünü oynayarak tanınan ve Yeşilçam'a çocuk oyuncu olarak adım atan, ayrıca uzun yıllar Türk sinemasının mutfağında da görev yapan ve setin lokomotifi lakabıyla tanınan usta oyuncu Nafiz Kündem, dün gece vefat etti.

5b41ea93ae298b08fa81b435

Kansere 64 yaşında yenik düşen Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ferahevler Sarıyer Dedeman Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...Bir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...
Asena Tuğal sporu aksatmıyor!Asena Tuğal sporu aksatmıyor!
Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındıUsta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeşilçam Nazif Kündem

En Çok Okunan Haberler

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Kemal Doğulu önce mikrofonu fırlattı sonra küfür etti

Kemal Doğulu önce mikrofonu fırlattı sonra küfür etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kim Kardashian kadın mahkumları ziyaret etti

Kim Kardashian kadın mahkumları ziyaret etti

Hadise yine kilo aldı! Son hali gündem oldu

Hadise yine kilo aldı! Son hali gündem oldu

Asena Tuğal sporu aksatmıyor!

Asena Tuğal sporu aksatmıyor!

Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı

Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı

Tarkan’dan çocuklara büyük jest

Tarkan’dan çocuklara büyük jest

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat'ın nikâh şahidi Sezen Aksu

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat'ın nikâh şahidi Sezen Aksu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.