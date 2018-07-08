Ediz Hun’un küçüklüğünü canlandıran oyuncu Nazif Kündem hayatını kaybetti

Onur Akay, oyuncu Nazif Kündem'in 64 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. Akay, merhum oyuncunun ölüm nedenini ve cenaze bilgilerini de sevenleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOCUK YAŞTA YEŞİLÇAM’DA BOY GÖSTERDİ

1965 yılında ‘Hıçkırık' isimli filmde ‘Küçük Kenan' karakterine can vererek, Ediz Hun'un küçüklüğünü oynayarak tanınan ve Yeşilçam'a çocuk oyuncu olarak adım atan, ayrıca uzun yıllar Türk sinemasının mutfağında da görev yapan ve setin lokomotifi lakabıyla tanınan usta oyuncu Nafiz Kündem, dün gece vefat etti.

Kansere 64 yaşında yenik düşen Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ferahevler Sarıyer Dedeman Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

