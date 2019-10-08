Edremit'ten tüm dünyaya kültür rotası!

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Avrupa Konseyi’nin davetlisi olarak Romanya’da düzenlenen Avrupa Konseyi 9. İstişare Forumu toplantısına katıldı. Başkan Arslan, beraberinde Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar ile birlikte Romanya’nın Sibiu kentinde düzenlenen toplantıda Avrupa Konseyi’nin Kültür Rotaları Enstitüsü ve UNESCO temsilcilerinden oluşan özel komisyona proje tanıtımının ardından, diğer kültür rotalarının temsilcileri ve Avrupa’da turizm alanında öncü olan kentlerin yetkilileriyle bir araya gelerek çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

PROJE DETAYLARI İLE ANLATILDI

Karşılıklı ikili ve heyetler arası görüşmelerde Edremit’in tarihi zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve bölgeyi turizm alanında dünya çapında bir destinasyon haline getirebilmek adına Edremit Belediyesi'nin projesi olan “Aeneas Kültür Rotası” detayları ile anlatıldı.

Edremit Belediyesi’nin de davetlileri arasında bulunduğu Avrupa Konseyi’nin 9. İstişare Forumu’nda, Aeneas Kültür Rotası, Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından 2020 yılında aynı zamanda Türkiye'den başlayacak olan ilk, dünya çapında ise 15 yeni aday kültür rotasından birisi olarak belirlendi.