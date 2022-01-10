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Efsane dizi 'Bizim Ev'in babasıydı! Bob Saget'tan acı haber

10.01.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan televizyon dizisi (Full House) Bizim Ev’deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget, 65 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

Efsane dizi 'Bizim Ev'in babasıydı! Bob Saget'tan acı haber

Bob Saget, komedi turnesi için gittiği ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulundu.
İhbar üzerine otele giden polis ve itfaiye ekipleri, ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde buldu.
Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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Dedektifler ise Saget’in ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.
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Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Saget, dizinin devamı niteliğindeki ve 2016-2020 yılları arasında çevrimiçi dizi platformunda yayımlanan Fuller House'da da rol almıştı.

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