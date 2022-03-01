Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde şaşkına çeviren koronavirüs detayı! Meğer yıllar önce bilmişler

Başrollerini Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Seray Sever gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisi, 2003-2005 yılları arasında milyonları ekran başına kilitliyordu. Unutulmaz dizinin 15. bölümünde ortaya çıkan koronavirüs detayı, görenleri şaşkına çevirdi.

''1 AYDA 30 MİLYON MASKE''

Kurtlar Vadisi'nin 15. bölümünde Deve Tuncay ve Erdal Kömürcü karakterleri arasında geçen bir diyalog, izleyiciyi şaşırttı. Deve Tuncay'ın ''Bu maske işinde çok para var. Hiçbir şey olmazsa 'SARS mikrobu Türkiye'de görüldü' diye haber çıkarıp 1 ayda 30 milyon maske satarlar.'' sözleri dikkat çekti.

''MİKROP MU GETİRECEKSİN ÇİN'DEN?''

Erdal Kömürcü'nün ''Abi Çin'den maskeleri sipariş edeyim mi?'' yanıtı üzerine sinirlenen Deve Tuncay'ın ''Oğlum, salak mısın? Mikrobu mu getireceksin Çin'den?'' diyerek öfkelendiği görüldü.

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını (SARS-CoV-12), 2020 yılının başında ne yazık ki Türkiye'yi de esir aldı. Çeşitli önlemler ve her geçen gün geliştirilen aşılara rağmen, koronavirüs hala tam anlamıyla ortadan kaldırılmış değil.

''KORONAYI ERDAL GETİRMİŞ''

2003 yılında çekilen bir dizide salgına dair repliklerin yer alması ilginç bir tesadüf olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Koronayı Türkiye'ye Erdal getirmiş'' ve ''Tuncay'ın ileri görüşlülüğüne alkış tutmak lazım'' gibi yorumlarda bulundu.



