Efsane Hotel California şarkısının yürekleri ısıtacak sımsıcak hikayesi olduğunu biliyor musunuz?

1969 yılının yazından şarkının hikayesine konu olan kahramanı uzun bir seyahate çıkar. Yolu Kaliforniya’dan geçerken dinlenmek için Hotel California’yı bulur. Bu otel sevimli ve küçük olması ile kahramanımızın gönlünü feth eder. Sıcak bir havası olan otelde kalan adam tatilinin ikinci gününde odasının hemen yanındaki odada kalan kızla tanışır. İlk başta arkadaş olurlar. Birlikte etrafı dolaşmaya başlarlar. Çok fazla zaman geçmeden birbirlerine aşık olurlar. Tatillerini Hotel California’da birlikte geçirmeye karar verirler. Bütün yaz hep beraberlerdir. Otelin sıcak havası, insanları, sevimliliği ve sadeliği onları etkiler. Unutulmayacak bir yaz yaşarlar. Ancak yazın bitiminde ayrılığa karar vermek zorunda kalırlar ve birbirlerine bir söz verirler. Eğer 1 sene sonra birbirlerini unutamaz ve yine bu kadar sevecek olurlarsa gelecek yazın ilk gününde Hotel California’da buluşmak üzere sözleşirler. Anlaşma şartlarına göre birbirlerini bu süre içinde asla aramayacaklardır.

Tam 1 sene geçer ve adam sözleştikleri gibi otelde buluşmak üzere yola çıkar. Otelin olduğu yere geldiğinde ise karşısında kapkara bir bina bulur. Otel bir gün önce çıkan yangında adeta küle dönmüştür.