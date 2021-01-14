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Efsane Hotel California şarkısının yürekleri ısıtacak sımsıcak hikayesi olduğunu biliyor musunuz?

Seray Üstün Seray Üstün 14.01.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Efsane Hotel California şarkısının yürekleri ısıtacak sımsıcak hikayesi olduğunu biliyor musunuz?

1969 yazında ortaya çıkan Hotel California şarkısı oldukça hüzünlü ve duygusal bir hikayeye sahiptir. Şarkının duyguları harekete geçiren hüzünlü melodisinin yanında hikayesi de yürekleri sızlatıyor. Sizler için bu fenomen haline gelen şarkının hikayesini araştırdık.

1969 yılının yazından şarkının hikayesine konu olan kahramanı uzun bir seyahate çıkar. Yolu Kaliforniya’dan geçerken dinlenmek için Hotel California’yı bulur. Bu otel sevimli ve küçük olması ile kahramanımızın gönlünü feth eder. Sıcak bir havası olan otelde kalan adam tatilinin ikinci gününde odasının hemen yanındaki odada kalan kızla tanışır. İlk başta arkadaş olurlar. Birlikte etrafı dolaşmaya başlarlar. Çok fazla zaman geçmeden birbirlerine aşık olurlar. Tatillerini Hotel California’da birlikte geçirmeye karar verirler. Bütün yaz hep beraberlerdir. Otelin sıcak havası, insanları, sevimliliği ve sadeliği onları etkiler. Unutulmayacak bir yaz yaşarlar. Ancak yazın bitiminde ayrılığa karar vermek zorunda kalırlar ve birbirlerine bir söz verirler. Eğer 1 sene sonra birbirlerini unutamaz ve yine bu kadar sevecek olurlarsa gelecek yazın ilk gününde Hotel California’da buluşmak üzere sözleşirler. Anlaşma şartlarına göre birbirlerini bu süre içinde asla aramayacaklardır.

Tam 1 sene geçer ve adam sözleştikleri gibi otelde buluşmak üzere yola çıkar. Otelin olduğu yere geldiğinde ise karşısında kapkara bir bina bulur. Otel bir gün önce çıkan yangında adeta küle dönmüştür.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

otel california

Sevdiği adamla buluşmak için bir gün önceden otele gelen kız gece çıkan yangında ölür. Adam otele gelirken sevdiği kızla bir ömür yaşamayı, birlikte olmayı düşünürken onu bir ömür kaybeder. Grubun üyeleri hikayeyi duyduğunda çok etkilenir ve bunun için bir şeyler yazmaya karar verirler. Daha sonrada Hotel California olarak isimlendirilen o muhteşem şarkı ortaya çıkar.

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