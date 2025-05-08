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Efsane karakter Darth Vader’a benzetilince mahkemeye koştu! 1 milyon 600 bin TL tazminat kazandı

İş arkadaşı tarafından Darth Vader'a benzetilen kadın açtığı dava sonucunda 30 bin sterlin (yaklaşık 1.6 milyon TL) tazminat kazandı.

Efsane karakter Darth Vader’a benzetilince mahkemeye koştu! 1 milyon 600 bin TL tazminat kazandı

İngiltere'de Star Wars serisinin kötü karakteri Darth Vader’a benzetilmenin “aşağılayıcı” ve “üzücü” olduğuna karar verildi. Bir iş mahkemesi, Lorna Rooke’a yaklaşık 30 bin sterlin (yaklaşık 1.6 milyon TL) tazminat ödenmesine hükmetti.

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NHS (Ulusal Sağlık Servisi) çalışanı Lorna Rooke'un çalıştığı ekip 2021 yılında bir ekip içi etkinlik kapsamında Star Wars temalı bir Myers-Briggs kişilik testine katıldı. Rooke’un testi tamamlamadığı sırada bir iş arkadaşı onun adına cevapları doldurdu ve sonucunu “Darth Vader ile aynı kişilik tipine sahip” olarak açıkladı.

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"OLUMSUZ BİR ALGI YARATTI"

Mahkeme, Darth Vader karakteri, her ne kadar “çok odaklı bir birey” olarak tanımlansa da, karakterin sinema tarihindeki karanlık imajı çalışan üzerinde olumsuz bir algı yarattı. Rooke, benzetmenin ardından kendini “sevimsiz” hissettiğini ve bu olayın istifa kararında etkili olduğunu belirtti.

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Yargıç Kathryn Ramsden, Darth Vader’ın “efsanevi bir kötü karakter” olduğuna vurgu yaparak, bu benzetmenin hakaret niteliğinde olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Star Wars
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