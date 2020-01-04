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  4. Efsane oyuncular Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones İstanbul'da!

Efsane oyuncular Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones İstanbul'da!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

ABD’li ünlü aktör ve yapımcı Michael Douglas ve eşi Oscar ödüllü ünlü oyuncu Catherine Zeta-Jones, çocuklarıyla birlikte tatil için İstanbul'a geldi.

Barış Elçisi ABD’li ünlü aktör ve yapımcı Michael Douglas ve eşi Oscar ödüllü ünlü oyuncu Catherine Zeta-Jones, tatil yapmak üzere İstanbul'a geldi.

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Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Tanzanya'nın başkenti Darüsselam’dan İstanbul Havalimanı’na gelen Hollywood’un ünlü çiftine çocukları Dylan ve Carys de eşlik etti.

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Pasaport işlemlerinin ardından çocuklarıyla birlikte yurda giriş yapan ünlü çift, havalimanında basın mensupları tarafından görüntülendi.

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Ünlü çiftin görüntülenmekten rahatsız olduğu görüldü. Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta-Jones daha sonra korumaları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Michael Douglas Catherine Zeta- Jones istanbul

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