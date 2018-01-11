MAGAZİN

Efsane sunucu Milyoner'de torunu için yarıştı! Onu...

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 10:17 | Son Güncelleme 8 saat önce

Eurovizyon yarışmalarının unutulmaz sesi Bülent Özveren, dün akşam Milyoner'de torunu için yarıştı.

Efsane sunucu Milyoner'de torunu için yarıştı! Onu...

Seyircinin, TRT'de sunduğu 'Banko' ve 'Joker' isimli yarışma programlarından tanıdığı duayen sunucu Bülend Özveren, dün atv'de yayınlanan, dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yarıştı. Toplamda dört joker hakkını da kullanan Özveren, 30 bin lira kazanarak dokuzuncu soruda yarışmadan çekildi.

Duayen sunucu; hem 15 yıl sunucu koltuğundan oturduktan sonra yarışmacı ruhunun nasıl olduğunu deneyimlemek, hem torununu Orlando'da bulunan Walt Disney'e gönderebilmek, hem de ihtiyacı olan bir aileye yardım edebilmek için yarışmaya katıldığını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bülent özveren'e ve onun gibi ünlülere ve ünlülülerin yakınlarına kesinlikle torpil yapılmıyor sayın vatandaşlarım ! oraya tamamen tesadüfi olarak geliyorlar, tombaladan çıkıp hakları ile geliyorlar ! sakın aklınıza kötü birşeyler gelmesin ! siz başvuru yapmaya devam edin ! elbet birgün siz de katılırsınız ! haydi şimdi hep beraber yarışmayı izleyelim...
ustanın karşısında oturuşunu beğenmedim.
Bu ne saçmalık yaaaa. herkesin ihtiyacı var bende yurtdışına çıkmayı bırak yurt içinde tatile gidemiyorum.Bu programı yapanlar neden bazı ünlülere torpil yapıyor.Bende bu yarışmaya katılmak istiyorum.başvuruyorum neden çıkamıyorum.ÇÜNKİ ÜNLÜ DEYİLİM .. Torpilim yok.hadi benide çağırın...
efsane görmüş geçirmiş ama sıradan birinin ulaşabileceği seviyeye bile ulaşamadı.
turkiyede ilk defa kendisi yapmıştı bildi yarismasini
Yarışmayı izledim. Sayın Özveren'in konuşmasını ve tavırlarını biraz garipsedim.
@alakar YAŞLILIK KARDEŞİM YAŞLILIK.
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