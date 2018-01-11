Efsane sunucu Milyoner'de torunu için yarıştı! Onu...

Seyircinin, TRT'de sunduğu 'Banko' ve 'Joker' isimli yarışma programlarından tanıdığı duayen sunucu Bülend Özveren, dün atv'de yayınlanan, dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yarıştı. Toplamda dört joker hakkını da kullanan Özveren, 30 bin lira kazanarak dokuzuncu soruda yarışmadan çekildi.

Duayen sunucu; hem 15 yıl sunucu koltuğundan oturduktan sonra yarışmacı ruhunun nasıl olduğunu deneyimlemek, hem torununu Orlando'da bulunan Walt Disney'e gönderebilmek, hem de ihtiyacı olan bir aileye yardım edebilmek için yarışmaya katıldığını söyledi.