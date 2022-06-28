Efsane Victoria’s Secret mankeni Alessandra Ambrosio Marmaris'te

Victoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio önceki gün Marmaris'e geldi. Menajeriyle bir davet için geldiği Türkiye'ye bir kez daha hayran kalan Brezilyalı model; geceliği 5 bin Euro olan otelinden de sosyal medyada bol bol paylaşım yapıyor.

Ege sahillerinin eşsiz olduğunu belirten 41 yaşındaki güzel, "Daha önce de Bodrum'a gelmiştim. Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım. Burada özel bir televizyon programının çekimlerini de gerçekleştireceğiz" dedi.



