Efsanevi maçın ardından saldırıya uğradı! Futbol influencer'ı hastanelik oldu

Efsaneler maçını izleyen Meksikalı influencer Mercedes Roa, Marsilya’da arkadaşını korumaya çalışırken saldırıya uğrayıp hastaneye kaldırıldı. Üç şüpheli gözaltında, soruşturma sürüyor.

Çiğdem Sevinç

Meksikalı futbol influencer’ı Mercedes Roa, Marsilya’daki Orange Velodrome’da düzenlenen ve Zinedine Zidane, Didier Drogba, Robert Pires ve Gerard Piqué gibi yıldızların yer aldığı efsaneler maçını izledikten saatler sonra saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı.

Efsanevi maçın ardından saldırıya uğradı! Futbol influencer ı hastanelik oldu 1

ARKADAŞINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

25 yaşında 2.5 milyon takipçili Roa, maç sonrası arkadaşlarıyla buluşmak için Opéra bölgesine gitti.

Gece saatlerinde, arkadaşlarından biri en az dört gencin saldırısına uğrayınca, Roa onu korumak için araya girdi ve bu sırada yaralandı.

Polis kısa sürede olay yerine gelerek üç şüpheliyi gözaltına aldı. Mercedes ve arkadaşı tedavi için hastaneye götürüldü.

Efsanevi maçın ardından saldırıya uğradı! Futbol influencer ı hastanelik oldu 2

AÇIKLAMA GELDİ

Roa’nın kız kardeşi Camila, “Mercedes güvende. Uygun olduğunda açıklama yapacak” diyerek hayranları rahatlattı.

Fransız yetkililer, gözaltındaki kişilerin ağır saldırı suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Marsilya Belediye Başkanı Benoît Payan, aileye destek mesajı gönderirken soruşturma devam ediyor.

