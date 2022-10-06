Efsanevi moda ikonunu canlandıracak! Jared Leto Karl Lagerfeld için hazırlıklarını tamamladı

Jared Leto, olan ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'in biyografisinde Lagerfeld'e hayat verecek ve aynı zamanda Emma Ludbrook ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenecek. Hazırlıkları tamamlanan filmin çekim aşamasında olduğu belirtilirken henüz yönetmeni ve senaristi açıklanmadı.

“BÜYÜK BİR İLHAM KAYNAĞI”

2019 yılında vafat eden Karl Lagerfeld’in moda dünyasının dev markalarından Channel’in yıllarca sanat yönetmenliğini yaptığını dile getiren Leto, “Karl'ın 50 yılı aşkın bir kariyeri vardı, bu yüzden hem kişisel hem de profesyonel olarak birçok insana yakındı. Hayatının farklı bölümlerini aktaran kilit ilişkilere gireceğimizi söyleyebilirim. Karl, gerçek bir bilge, bir sanatçı, bir yenlikçi, bir lider ve en önemlisi çok kibar bir adam. Benim için büyük bir ilham kaynağı" dedi.



