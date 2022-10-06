Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Scooby Doo’nun Velma karakterinin yeni filmde yeni aşkı ortaya çıktı! Karakterin cinsel yönelimi ilk kez açıklandı

Scooby Doo’nun Velma karakterinin yeni filmde yeni aşkı ortaya çıktı! Karakterin cinsel yönelimi ilk kez açıklandı

06.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1969 yılında çizgi roman olarak ilk kez tasvir edilen Scooby Doo sonraki yıllarda beyaz perdeye çeşitli versiyonlarıyla aktarılmıştı. Dört arkadaş ve bir köpeğin canavarlarla olan macerasını anlatan serinin yeni filminde Velma Dinkley karakterinin cinsel yönelimi ilk kez açık bir şekilde belirtildi. Filmin hayranları, Scooby Doo karakteri Velma Dinkley'in en son Mystery Incorporated film macerasında ekranda açık bir şekilde lezbiyen olarak gösterilmesinden sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Scooby Doo’nun Velma karakterinin yeni filmde yeni aşkı ortaya çıktı! Karakterin cinsel yönelimi ilk kez açıklandı

Scooby Doo serisinin son filmi “Trick or Treat Scooby-Doo” başrol karakterlerinden Velma Dinkley’nin cinsel kimliği hakkında uzun zamandır süren spekülasyonları sona erdirdi. Yıllarca süren spekülasyonların sonra karakterin ilk kez açık bir şekilde cinsel yönelimi gösterildi ve yeni filmin bir sahnesinde Velma’nın Coco Diablo adında yeni bir kadın karaktere duygusal olarak ilgi duyduğu anlara yer verildi. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

RESMİLEŞTİRMEMİŞLERDİ

1

Serinin senaristlerinden James Gunn’ın Velma’yı filmlerde açıkça eşcinsel olarak yazdığını açıklamasından iki yıl sonra resmi olarak duyurulduğunu açıkladı. İlk canlı aksiyon filmlerini yazan James Gunn ve “Mystery Incorporated” dizisinde süpervizör yapımcı olarak görev yapan Tony Cervone bile karakterin cinsel kimliğini doğruladı, ancak bunu asla ekranda resmileştiremediler.

Cervone yaptığı açıklamada filmin bazı sahnelerinde eşcinselliğe yönelik olarak ipuçlarının verildiğini ifade ederek, “Bunu daha önce de söyledim, ama 'Mystery Incorporated'daki Velma biseksüel değil. O eşcinsel. Velma'nın Shaggy ile çıkarken biraz tuhaf ve karaktersiz davranmasını hep planlamıştık. Çünkü bu ilişki onun için yanlıştı ve neden olduğu konusunda dile getirilmeyen bir zorluk yaşıyordu.Deniz kızıyla ilgili o bölümde neden olduğuna dair ipuçları var ve tüm Marcie yayı takip ederseniz, 10 yıl önce yapabildiğimiz kadar net görünüyor.Bundan hoşlanmayabilirsiniz, ancak niyetimiz buydu." dedi.

Artık gizem çözülüyor! Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini anlatacakArtık gizem çözülüyor! Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini anlatacak

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GÖRDÜ

2

Velma’nın cinsel kimliği, karakterin lezbiyen olduğuna dair onlarca yıllık spekülasyondan sonra Twitter’daki hayranlarını da memnun etti. Birçok kullanıcı yayınlanan kısa videoya coşkulu tweet’ler atarak desteklerini gösterdiler. 100 binden fazla beğenmeye ulaşan bir sosyal medya paylaşımı “Aman Tanrım! Lezbiyen Velma sonunda” hayranlarının heyecanını adeta özetledi.

13 yaşındaki Isabella Haddock rolü için 6 ayda Türkçe öğrendi13 yaşındaki Isabella Haddock rolü için 6 ayda Türkçe öğrendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rolü için 6 ayda Türkçe öğrendi! Hiç bilmiyordu ama...Rolü için 6 ayda Türkçe öğrendi! Hiç bilmiyordu ama...
“Genç erkeklere müstehcen pozlarımı satıp emekliliğimi ödüyorum”“Genç erkeklere müstehcen pozlarımı satıp emekliliğimi ödüyorum”
Dünya bu sözleri konuşuyor! Kıyamet için tarih verdi Dünya bu sözleri konuşuyor! Kıyamet için tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
scooby doo film scooby doo film serisi scooby doo karakterleri scooby doo velma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tribünü birbirine kattı! Bir anda pantolonunu indirip...

Tribünü birbirine kattı! Bir anda pantolonunu indirip...

Dünyaca ünlü kahinin savaş tahmini gözyaşlarına boğdu

Dünyaca ünlü kahinin savaş tahmini gözyaşlarına boğdu

Canlı derste şoke oldular! Üvey babası soyunup...

Canlı derste şoke oldular! Üvey babası soyunup...

Bunu hep yapıyor! Sınırları zorlayan iç çamaşırlı poz

Bunu hep yapıyor! Sınırları zorlayan iç çamaşırlı poz

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.