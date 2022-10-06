Scooby Doo’nun Velma karakterinin yeni filmde yeni aşkı ortaya çıktı! Karakterin cinsel yönelimi ilk kez açıklandı

Scooby Doo serisinin son filmi “Trick or Treat Scooby-Doo” başrol karakterlerinden Velma Dinkley’nin cinsel kimliği hakkında uzun zamandır süren spekülasyonları sona erdirdi. Yıllarca süren spekülasyonların sonra karakterin ilk kez açık bir şekilde cinsel yönelimi gösterildi ve yeni filmin bir sahnesinde Velma’nın Coco Diablo adında yeni bir kadın karaktere duygusal olarak ilgi duyduğu anlara yer verildi. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

RESMİLEŞTİRMEMİŞLERDİ

Serinin senaristlerinden James Gunn’ın Velma’yı filmlerde açıkça eşcinsel olarak yazdığını açıklamasından iki yıl sonra resmi olarak duyurulduğunu açıkladı. İlk canlı aksiyon filmlerini yazan James Gunn ve “Mystery Incorporated” dizisinde süpervizör yapımcı olarak görev yapan Tony Cervone bile karakterin cinsel kimliğini doğruladı, ancak bunu asla ekranda resmileştiremediler.

Cervone yaptığı açıklamada filmin bazı sahnelerinde eşcinselliğe yönelik olarak ipuçlarının verildiğini ifade ederek, “Bunu daha önce de söyledim, ama 'Mystery Incorporated'daki Velma biseksüel değil. O eşcinsel. Velma'nın Shaggy ile çıkarken biraz tuhaf ve karaktersiz davranmasını hep planlamıştık. Çünkü bu ilişki onun için yanlıştı ve neden olduğu konusunda dile getirilmeyen bir zorluk yaşıyordu.Deniz kızıyla ilgili o bölümde neden olduğuna dair ipuçları var ve tüm Marcie yayı takip ederseniz, 10 yıl önce yapabildiğimiz kadar net görünüyor.Bundan hoşlanmayabilirsiniz, ancak niyetimiz buydu." dedi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK GÖRDÜ

Velma’nın cinsel kimliği, karakterin lezbiyen olduğuna dair onlarca yıllık spekülasyondan sonra Twitter’daki hayranlarını da memnun etti. Birçok kullanıcı yayınlanan kısa videoya coşkulu tweet’ler atarak desteklerini gösterdiler. 100 binden fazla beğenmeye ulaşan bir sosyal medya paylaşımı “Aman Tanrım! Lezbiyen Velma sonunda” hayranlarının heyecanını adeta özetledi.



