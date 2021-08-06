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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

06.08.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 19.01'de ve 17,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 33,62 kilometre olarak ölçüldü.

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