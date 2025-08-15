YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Ege mutfağından herkesin bilmediği 3 tarif: Yöresel ege lezzet şölenine davet! Leziz ve gizli 3 ege mutfağı tarifi…

Ege mutfağı, zeytinyağlı yemekleri, taze otları ve deniz mahsulleriyle ünlüdür. Ancak bu zengin mutfağın derinliklerinde, geniş kitleler tarafından henüz keşfedilmemiş, lezzetli ve sağlıklı tarifler yatıyor. İşte Ege Bölgesi’nin az bilinen, sofralarınıza renk katacak üç özgün tarifi…

Ege mutfağından herkesin bilmediği 3 tarif: Yöresel ege lezzet şölenine davet! Leziz ve gizli 3 ege mutfağı tarifi…
Sedef Karatay

Bu tarifler, Ege mutfağının sağlıklı, hafif ve doğal malzemelerle dolu ruhunu yansıtıyor. Ege’nin az bilinen tatlarını keşfetmek için mutfakta kolları sıvayın ve bu tariflerle sevdiklerinizi şaşırtın.

Ege mutfağından herkesin bilmediği 3 tarif: Yöresel ege lezzet şölenine davet! Leziz ve gizli 3 ege mutfağı tarifi… 1

1. EVELİK OTU YEMEĞİ

Ege’nin bereketli topraklarında sıkça rastlanan evelik otu, şifalı özellikleriyle bilinir. Bu tarif, özellikle Afyon ve çevresinde popülerdir, ancak diğer bölgelerde nadiren bilinir.

Malzemeler: 1 demet evelik otu, 1 soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bulgur, tuz, karabiber, 1 çay bardağı su.

Yapılışı: Evelik otunu iyice yıkayıp doğrayın. Soğanı zeytinyağında kavurun, ardından otları ekleyin. Bulgur, tuz, karabiber ve suyu ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin. Soğuk veya ılık servis yapabilirsiniz. Bu hafif yemek, hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek.

Not: Dolması da yapılır. Pirinç veya bulgur tercih edilir. Enfes olur!

Ege mutfağından herkesin bilmediği 3 tarif: Yöresel ege lezzet şölenine davet! Leziz ve gizli 3 ege mutfağı tarifi… 2

2. HAVUÇ SİNKONTA

Genellikle balkabağı ile yapılan sinkonta, havuçla hazırlandığında az bilinen bir Ege lezzetine dönüşüyor.

Malzemeler: 4 havuç, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 soğan, 1 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı süt, tuz, karabiber.

Ege mutfağından herkesin bilmediği 3 tarif: Yöresel ege lezzet şölenine davet! Leziz ve gizli 3 ege mutfağı tarifi… 3

Yapılışı: Havuçları rendeleyin. Soğanı zeytinyağında kavurun, havuçları ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Unu ekleyip kavurun, ardından sütü yavaşça ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp 5 dakika daha pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz.

3. SAMSADES TATLISI

Seferihisar’ın gizli kalmış tatlısı samsades, lor peyniri ve tarçınla hazırlanan eşsiz bir lezzet.

Malzemeler: 3 su bardağı un, 1,5 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı lor peyniri, 1 çay kaşığı tarçın, 1,5 yemek kaşığı şeker, şerbet için: 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 5 damla limon suyu.

Yapılışı: Un, su ve tuzu yoğurarak hamur hazırlayın. Hamuru ince açıp dikdörtgen kesin. Lor peyniri, şeker ve tarçını karıştırıp iç harç yapın. Hamurları muska şeklinde sarıp kızgın yağda kızartın. Şerbeti kaynatıp soğutun, kızaran hamurları şerbete batırın. Kaymakla servise sunun.

Ege mutfağından herkesin bilmediği 3 tarif: Yöresel ege lezzet şölenine davet! Leziz ve gizli 3 ege mutfağı tarifi… 4

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Füzyon mutfağıyla buluştular...Füzyon mutfağıyla buluştular...
Lezzet ve renk şöleni tezgahlarda...Lezzet ve renk şöleni tezgahlarda...

Anahtar Kelimeler:
dolma tarifi Pratik yemek tarifleri farklı tarifler sevilen yemekler ege otlu börek tatlı krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Sosyal medyada gündem olan iddiaya esti gürledi

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Sosyal medyada gündem olan iddiaya esti gürledi

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.