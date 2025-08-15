Ege mutfağından herkesin bilmediği 3 tarif: Yöresel ege lezzet şölenine davet! Leziz ve gizli 3 ege mutfağı tarifi…

Bu tarifler, Ege mutfağının sağlıklı, hafif ve doğal malzemelerle dolu ruhunu yansıtıyor. Ege’nin az bilinen tatlarını keşfetmek için mutfakta kolları sıvayın ve bu tariflerle sevdiklerinizi şaşırtın.

1. EVELİK OTU YEMEĞİ

Ege’nin bereketli topraklarında sıkça rastlanan evelik otu, şifalı özellikleriyle bilinir. Bu tarif, özellikle Afyon ve çevresinde popülerdir, ancak diğer bölgelerde nadiren bilinir.

Malzemeler: 1 demet evelik otu, 1 soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bulgur, tuz, karabiber, 1 çay bardağı su.

Yapılışı: Evelik otunu iyice yıkayıp doğrayın. Soğanı zeytinyağında kavurun, ardından otları ekleyin. Bulgur, tuz, karabiber ve suyu ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin. Soğuk veya ılık servis yapabilirsiniz. Bu hafif yemek, hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek.

Not: Dolması da yapılır. Pirinç veya bulgur tercih edilir. Enfes olur!

2. HAVUÇ SİNKONTA

Genellikle balkabağı ile yapılan sinkonta, havuçla hazırlandığında az bilinen bir Ege lezzetine dönüşüyor.

Malzemeler: 4 havuç, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 soğan, 1 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı süt, tuz, karabiber.

Yapılışı: Havuçları rendeleyin. Soğanı zeytinyağında kavurun, havuçları ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Unu ekleyip kavurun, ardından sütü yavaşça ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp 5 dakika daha pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz.

3. SAMSADES TATLISI

Seferihisar’ın gizli kalmış tatlısı samsades, lor peyniri ve tarçınla hazırlanan eşsiz bir lezzet.

Malzemeler: 3 su bardağı un, 1,5 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı lor peyniri, 1 çay kaşığı tarçın, 1,5 yemek kaşığı şeker, şerbet için: 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 5 damla limon suyu.

Yapılışı: Un, su ve tuzu yoğurarak hamur hazırlayın. Hamuru ince açıp dikdörtgen kesin. Lor peyniri, şeker ve tarçını karıştırıp iç harç yapın. Hamurları muska şeklinde sarıp kızgın yağda kızartın. Şerbeti kaynatıp soğutun, kızaran hamurları şerbete batırın. Kaymakla servise sunun.

AFİYET OLSUN!