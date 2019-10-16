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Ege Üniversitesi'ndeki taciz olayında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 16.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

İzmir'de, öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip, kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aykut Y. (34), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ege Üniversitesi'ndeki taciz olayında yeni gelişme! Serbest bırakıldı

Olay, pazartesi gece saatlerinde, Ege Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu önünde meydana geldi. Aykut Y., girdiği kampüsün içinde bulunan KYK Yurdu'nun önüne gitti. Aykut Y. yurtta kalan öğrencileri, iddiaya göre cinsel organını göstererek taciz etti. Öğrenciler, durumu üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Aykut Y.'yi gözaltına aldı.

MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI

Bornova Polis Merkezi'ne götürülen Aykut Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ege Üniversitesi kampüsünde taciz! Açıklama yapıldıEge Üniversitesi kampüsünde taciz! Açıklama yapıldı

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
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