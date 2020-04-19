Eğer tane tane pilav yapamıyorsanız bunları yanlış yapıyorsunuz! Kavurmadan önce...

Pilavın tane tane olması için birçok pratik yöntem var. Sırasıyla her bir yöntemi uyguladığınızda siz de kusursuz bir pilav pişirmiş olacaksınız! Şimdiden afiyet olsun. İşte o tarif...

1.HER ZAMAN KALİTELİ BİR PİRİNÇ KULLANIN

Baldo pirinç kullanabilirsiniz. Bu en iyi seçim olacaktır!

Baldo pirinç iyi pişer ve diğer pirinçlere göre çok daha lezzetlidir.

2.BALDO PİRİNCİ GÜZELCE ISLATIN, PİRİNCİ BOL SUYLA YIKAYIN

Pilav yapacaksanız pirincinizi ıslatmak zorunda değilsiniz.

Fakat bol suyla yıkamanız ve varsa pirincin taşlarını mutlaka ayıklamanız gerek.

Öneri: Islatılmış pirinç daha iyi pişer.

3.TEREYAĞI KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Tereyağı yerine az miktarda zeytinyağı da tercih edebilirsiniz.

Fakat bir sağlık sorununuz yoksa en iyisi tereyağlı bir pilav pişirmeniz olacaktır.

Pilavı tane tane yapan etkenlerden biri de tereyağıdır!

4.PİRİNCİNİZİ İYİCE KAVURUN

Bol suyla yıkayıp temizlemiş olduğunuz pirincinizi tereyağlı tencereye aktarın.

Kısık ateşte uzunca bir süre kavurmaya başlayın. İyice kavrulduğundan emin olana kadar kavurma işlemini sürdürün.

Alt kısımdan yukarı kısma doğru karıştırın, bu şekilde pilavınızın lapa lapa olmasını engellemiş olursunuz.

Kesinlikle tahta kaşık kullanmalısınız.