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Eğer varsa lütfen biri moda polisini arasın!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

İlginç takımlardan sulama çantalarına kadar bu moda başarısızlıkları resmen imdat diye çığlık atıyor. Siz de bu fotoğraflara bakarken modayı hiç anlamayan bu insanların ne düşünerek bunları yaptığını anlamaya çalışacaksınız. İşte o stiller...

Eğer varsa lütfen biri moda polisini arasın!

Moda insanın kendine yakışanı giymesidir bize göre. Tabi yakışanı giyin ama modayı nasıl algıladığınız da önemlidir. Hepimiz ara sıra yapılan moda taktiklerini, çılgınlıklarını kabul edebiliriz, ancak bu insanlar modayı yeni bir seviyeye taşıyor ve bu seviye hiç de iyi değil!

İşte yüz buruşturan moda failleri...

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