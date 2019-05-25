Eğer varsa lütfen biri moda polisini arasın!

Moda insanın kendine yakışanı giymesidir bize göre. Tabi yakışanı giyin ama modayı nasıl algıladığınız da önemlidir. Hepimiz ara sıra yapılan moda taktiklerini, çılgınlıklarını kabul edebiliriz, ancak bu insanlar modayı yeni bir seviyeye taşıyor ve bu seviye hiç de iyi değil!

İşte yüz buruşturan moda failleri...



