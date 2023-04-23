EGO bu akşam var mı, yok mu? EGO yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

EGO dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edildi. Kemik bir izleyici kitlesine sahip olan EGO dizisi nedeniyle Fox TV yayın akışı araştırılıyor. Yeni bölümün Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelmesi nedeniyle yeni bölüm ile ilgili araştırmalar sıklaştı. İşte Ego yeni bölüm ile ilgili detaylar...

EGO BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ramazan Bayramının son gününde EGO dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Birçok dizi ve yapım bayram arası verdi. Fakat Fox TV yayın akışında değişikliğe gitmedi. Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisinin 10. yeni bölümü bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

EGO 9. BÖLÜM ÖZETİ

Sibel, Elif’in intikam hırsıyla kurduğu oyunu bozmuş, boşanma kağıtlarını resmen paramparça etmiştir. Elif, Erhan’la konuşup Sibel’i boşanmaya ikna etmesi için zorlamaya başlar.

Erhan, Sibel’i kağıtları imzalaması için ikna etmeye çalışırken hayatlarına giren yabancı, Erhan’ın Sibel’e karşı hissettiği duyguların su yüzüne çıkmasına neden olur. Erhan’ın duygularını itiraf etmesi, işleri herkes için daha da zorlaştıracaktır…

FOX TV 23 NİSAN YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 23 Nisan Özel

14:30 Adım Farah

17:15 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 EGO

00:15 Yasak Elma

02:30 Tetikçinin Oğlu

04:30 Gülcemal



