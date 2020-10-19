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Egzersizden önce ve sonra ne yenir? Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Hızlı kilo vermek pek çok kişi çabalıyor. Uzmanlar kilo vermek için kalori alımını azaltmak ve günlük hayata daha çok hareket katılmasını tavsiye ediyor. Spor yapmaya başlayanlar ise en çok egzersizden önce ve sonra yenilecekler konusunda yanlış kararlar verebiliyor.

Egzersizden önce ve sonra ne yenir? Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri

Hızlı kilo vermek isteyenler uzman tavsiyeleri ile kilo verme işlemini daha da kolaylaştırabilirsiniz. Kilo vermek isteyenlere verilen ilk tavsiyeler her zaman vücudun kalori alımını azaltmak ve kilo vermeyi hızlandırmak için günlük rutine egzersiz eklemek oluyor. Bununla birlikte daha hızlı kilo vermeyi sağlamak için egzersizden önce ve sonra tüketilebilecek farklı gıdalar da bulunuyor.

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN UZMAN TAVSİYELERİ

Yapay zeka tabanlı ünlü bir fitness uygulamasının eğitim uzmanı David Wiener, “Bir antrenmandan önce ve sonra doğru yiyecekleri yemek çok önemlidir çünkü vücudunuzu en uygun vitamin ve minerallerle beslemeniz gerekir” dedi.

Egzersizi tamamladıktan sonra, vücudunuza protein ve karbonhidrat girmesi çok önemli. Bunlar, kaslarınızı yeniden inşa etmenize ve güçlendirmenize yardımcı olur.

Daily Express’e konuşan Wiener’a göre egzersizden bir ila üç saat önce yemek gerekiyor. Çünkü antrenmandan hemen önce yemek, mideyi olumsuz etkileyebiliyor. Egzersizden sonra vücut kas dokusunu yeniden inşa etmeye hazırlandığı için bireyler bir saat içinde yemek yiyebilir.

Uzman, egzersizden önce yenmesi gereken yiyecekleri şöyle açıklıyor:

"Egzersizden önce 10 dakika kadar kısıtlı bir süreniz varsa muz harika bir atıştırmalıktır. Sindirimi kolaydır ve sağlıklı karbonhidratlar içerir. Bu nedenle şişkinlik hissetmenize neden olmadan sizi güçlendirir. Ayrıca kas spazmlarını engellemeye yardımcı olan mineralleri içerir, yani tam bir antioksidan ve potasyum kaynağıdır. Ev yapımı meyveli smoothie'ler de egzersizden önce uygundur. Sindirimi kolaydır ve antrenmandan önce sizi ‘dolu’ hissettirmez."

Öte yandan uzmana göre, evde hazırlanan smoothie veya yulaf lapasına elma veya portakal suyu gibi şekerli şeyler eklemekten kaçınmak gerekiyor. Karışımına tat katmak isteyenlerin biraz kıyılmış kayısı veya ezilmiş muz tercih etmesi öneriliyor.

Bunun yanı sıra egzersizin ardından bireylerin iştahı açılabilir ve Wiener, bu öğünü de sağlıklı yiyeceklerle geçirmeyi tavsiye ediyor:

Egzersizi öğlen yaptıysanız ve öncesinde sadece bir muz yediyseniz, o zaman kasları yeniden yapılandırmanız için kepekli tost, yumurta ve avokado yiyebilirsiniz. Bu mönü, karbonhidrat, lif ve proteinlerle doludur.

Akşam egzersizi yaptıysanız ve akşam yemeği vakti gelmişse tavuk, pilav ve sebze harika olur. Bu öğün, toparlanmanıza yardımcı olabilecek birçok proteinle, B6 vitamini, karbonhidrat ve diğer besinlerle doludur.

Bir diğer harika mönü de pirinç veya patatesle haşlanmış somon balığıdır. Somon, proteinler ve de egzersiz sonrası kas şişmesini azaltmaya yardımcı olacak, kalp sağlığına uygun omega 3 bakımından yüksektir.

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