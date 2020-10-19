Egzersizden önce ve sonra ne yenir? Hızlı kilo vermek isteyenlere uzman tavsiyeleri

Hızlı kilo vermek isteyenler uzman tavsiyeleri ile kilo verme işlemini daha da kolaylaştırabilirsiniz. Kilo vermek isteyenlere verilen ilk tavsiyeler her zaman vücudun kalori alımını azaltmak ve kilo vermeyi hızlandırmak için günlük rutine egzersiz eklemek oluyor. Bununla birlikte daha hızlı kilo vermeyi sağlamak için egzersizden önce ve sonra tüketilebilecek farklı gıdalar da bulunuyor.

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN UZMAN TAVSİYELERİ

Yapay zeka tabanlı ünlü bir fitness uygulamasının eğitim uzmanı David Wiener, “Bir antrenmandan önce ve sonra doğru yiyecekleri yemek çok önemlidir çünkü vücudunuzu en uygun vitamin ve minerallerle beslemeniz gerekir” dedi.

Egzersizi tamamladıktan sonra, vücudunuza protein ve karbonhidrat girmesi çok önemli. Bunlar, kaslarınızı yeniden inşa etmenize ve güçlendirmenize yardımcı olur.

Daily Express’e konuşan Wiener’a göre egzersizden bir ila üç saat önce yemek gerekiyor. Çünkü antrenmandan hemen önce yemek, mideyi olumsuz etkileyebiliyor. Egzersizden sonra vücut kas dokusunu yeniden inşa etmeye hazırlandığı için bireyler bir saat içinde yemek yiyebilir.