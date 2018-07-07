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Ekin Türkmen sete girmeden önce stres attı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin kadrosuna dahil olan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un sevgilisi rolünde olan Ekin Türkmen, stres atıyor

Ekin Türkmen sete girmeden önce stres attı

“Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminin kadrosuna dahil olan Ekin Türkmen, çekim maratonu başlamadan önce tatil için Çeşme’ye gitti.

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Türkmen, önceki gün kız arkadaşlarıyla birlikte Momo Beach’teydi. Oyuncu Ekin Türkmen kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

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‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminin kadrosuna dahil olan Ekin Türkmen, Kıvanç Tatlıtuğ'un sevgilisini canlandıracak. Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan’ın 13 yıl aradan sonra çekeceği “Organize İşler”in devam filminde Ekin Türkmen’le başrolü paylaşacak.

Uzun süredir Tatlıtuğ’un partneri olacak isim için arayışlarını sürdüren Erdoğan sonunda Ekin Türkmen’le el sıkıştı.

Son olarak “Benzersiz” adlı yapımda rol alan Türkmen, filmde bir horoz dövüşçüsüne hayat verecek Tatlıtuğ’un sevgilisi 'Ecem' olarak beyazperdede izleyiciler ile buluşacak.


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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ekin türkmen

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