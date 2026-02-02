YEMEK

Ekmeği bir gece buzdolabında bekletin! Faydalarına inanamayacaksınız

Uzmanlara göre, mutfağın en temel besin kaynaklarından biri olan ekmeğin nasıl saklandığı sağlığa olan etkisini ciddi manada değiştirebiliyor. Birçok kişi ekmeği oda sıcaklığında muhafaza ediyor ancak uzmanlar ekmeğin buzlukta saklandığında faydasının sanılandan çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Ekmeği bir gece buzdolabında bekletin! Faydalarına inanamayacaksınız
Gökçen Kökden

Bu zamana kadar ekmek tüketmenin sağlığa olan olumsuz etkilerini konuştuk ancak bilime göre ekmeği saklama şekliniz bu durumu değiştirebiliyor. Peki ekmeği dondurmak neden daha sağlıklı?

Ekmeği bir gece buzdolabında bekletin! Faydalarına inanamayacaksınız 1

Beslenme uzmanlarına göre ekmek dondurulduğunda, içeriğindeki nişastalar yapısal bir değişime uğruyor. Bu süreç retrogradasyon olarak adlandırılıyor ve ekmeğin içindeki nişastanın bir kısmı dirençli nişastaya dönüşüyor.

Ekmeği bir gece buzdolabında bekletin! Faydalarına inanamayacaksınız 2

Dirençli nişasta, sindirilemeyen bir karbonhidrat türü. Bu da onun kan şekerini hızlı yükseltmemesini ve bağırsaklara fayda sağlamasını mümkün kılıyor.

Diyetisyen Avery Zenker’a göre ekmek fırından çıktığında nişasta molekülleri sindirime oldukça açık bir halde bulunuyor. Ancak ekmek soğudukça – özellikle dondurulup tekrar çözüldüğünde – bu nişastaların bir bölümü yeniden kristalize oluyor ve sindirimi zorlaşıyor.

Ekmeği bir gece buzdolabında bekletin! Faydalarına inanamayacaksınız 3

Bu değişimle birlikte;

Kan şekerine olan etkisi azalıyor
Tokluk süresi uzuyor
Bağırsak dostu bileşenler artıyor

Uzmanlara göre taze beyaz ekmekte dirençli nişasta oranı yüzde 1’in altındayken, soğutulmuş veya dondurulmuş ve tekrar çözdürülmüş ekmekte bu oran yüzde 3’e kadar çıkabiliyor.

Ekmeği bir gece buzdolabında bekletin! Faydalarına inanamayacaksınız 4

Yapılan bir çalışmada, dondurulup çözdürülen ve ardından kızartılan ekmeğin, taze ekmeğe kıyasla kan şekerini yüzde 30’dan fazla daha az yükselttiği görüldü.

Ekmeği dondurucuda saklamak yalnızca israfı önlemekle kalmıyor; doğru şekilde tüketildiğinde kan şekerini dengeleyen ve bağırsak sağlığını destekleyen küçük ama anlamlı bir avantaj sunuyor.

