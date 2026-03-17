Gökbilimciler şaşkın! Havası çürük yumurta gibi kokan gezegen keşfedildi!

Uzay araştırmalarında çığır açacak yeni bir keşfe imza atıldı. Astronomlar, bugüne kadar gördüğümüz hiçbir dünyaya benzemeyen, yüzeyinden çekirdeğine kadar tamamen erimiş lavlarla kaplı yeni bir gezegen türü keşfetti. Bilim dünyasında "Lav Dünyası" olarak adlandırılan bu yeni sınıf, evrenin ne kadar ekstrem koşullara sahip olabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Astronomlar, tamamen erimiş lavlarla kaplı olan bu gezegenin atmosferini incelediklerinde bir şok yaşadılar. Gezegenin sadece bir ateş topu olmadığı, aynı zamanda çevresine yoğun bir çürük yumurta kokusu (hidrojen sülfür) yaydığı tespit edildi. Bu durum, gezegenin volkanik faaliyetlerinin ne kadar devasa boyutta olduğunun en net kanıtı olarak görülüyor.

YÜZEYİNDE TAŞ BİLE ERİYİP GİDİYOR

Gökbilimcilerin gelişmiş teleskoplarla incelediği bu gezegen, yıldızına olan aşırı yakınlığı nedeniyle çok yoğun bir ısıya maruz kalıyor. Araştırma verilerine göre, yüzey sıcaklığının binlerce dereceye ulaştığı bu gök cisminde kayalık yapılar bütünlüğünü koruyamıyor. Yüksek ısı, gezegenin yüzey katmanlarını tamamen erimiş bir forma dönüştürerek, yüzeyin akışkan bir yapıya bürünmesine neden oluyor.

BU KEŞİF NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Bilim insanları, bu erimiş lav gezegenlerinin incelenmesinin, Dünya gibi kayalık gezegenlerin oluşum aşamalarını anlamak için eşsiz bir laboratuvar sunduğunu belirtiyor. Keşfi yapan ekibe göre, bu gezegen türü aslında gezegenlerin "bebeklik" dönemindeki o ateşli evresinin kalıcı hale gelmiş bir versiyonu olabilir.

Keşfin detayları;

Ateşten bir küre: Gezegenin atmosferinde bile buharlaşmış kayaların olduğu tahmin ediliyor.

Yörünge hızı: Yıldızına çok yakın olduğu için bir yıl burada sadece birkaç saat sürüyor.

Yeni bir sınıf: Gökbilimciler artık bu tür gök cisimlerini resmen "erimiş dünyalar" kategorisinde sınıflandırıyor.