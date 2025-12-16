Mynet Trend

Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu: 'Son anda fark ettim'

Nevşehir’de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir vatandaşın kahvaltı yapmak için fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı.

Muhammet Boyacı'nın babası sabah kahvaltı için fırına giderek ekmek aldı. Kahvaltı sırasında Muhammet Boyacı ağzına götürdüğünde ekmeğin içerisinde bir sertlik hissetti. Ekmeği inceleyen Boyacı, ekmeğin içerisinde jilet olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

KÜÇÜK YAŞTAKİ YEĞENİNE DE DENK GELEBİLİRDİ

Kahvaltıda küçük yaşta yeğeninin de bulunduğunu ifade eden Muhammet Boyacı, kendisinin fark ettiğini ancak yeğeninin fark etmeden ekmeği ağzına götürebileceğini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu: Son anda fark ettim

"SON ANDA FARK ETTİM"

Boyacı, "Pazar sabahı ailemle beraber kahvaltı yaparken babamın fırından almış olduğu ekmeğin içerisinden jilet çıktı. Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim.

Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu: Son anda fark ettim

"ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM"

Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım" dedi.Kaynak: İHA

