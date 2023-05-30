HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekmek almaya geldiği fırında 'Reis' diye bağırınca... Sosyal medyada tepki çeken iddia: Çocuğa hakaret edip böyle kovdu!

Ekmek almaya geldiği fırında 'Reis' diye bağırınca... Sosyal medyada tepki çeken iddia: Çocuğa hakaret edip böyle kovdu!

30.05.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde iddiaya göre bir çocuk ekmek almaya gittiği fırında "Reis" diyerek bağırdı, bunun üzerine fırın sahibi çocuğu "İtlere ekmek satmıyoruz" şeklinde hakaret ederek kovdu. Olayın ardından çocukla birlikte fırına gelen bir büyüğün kaydettiği görüntüler sosyal medyada tepki de çekti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun olayla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada gündem olan ve Sultangazi'de çekilen görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi. İş yeri sahibinin ekmek almaya gelip fırında "Reis" diye bağıran çocuğa hakaret ettiği iddiası tepki topladı.

"'İTLERE EKMEK SATMIYORUZ' DEMİŞSİN"

Görüntülerde bir büyüğün fırına girip sahibine "Ağabey bir şey soracağım. Az evvel bu çocuk buraya ekmek almaya geldi, sen de 'İtlere ekmek satmıyoruz' demişsin" dediği duyuluyor.

4324

"BURADA BAĞIRAMAZ, DIŞARISI BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Videonun devamında fırın sahibiyle konuşan kişi arasındaki diyalog şöyle gelişiyor:

+Köpeklere ekmek satmıyoruz.
-Niye abi, bu çocuk köpek mi?
+Yok. Niye 'reis' diye bağırıyor?
-Abi bağırabilir, herkesin bir sevdiği var.
+Bağıramaz abi. Gitsin başka yerde bağırsın.
-O zaman buradakilerin hepsi köpek.
+Burada bağıramaz abi, dışarısı beni ilgilendirmiyor. Benim mekanımda kimse bağıramaz.

Görüntülerin devamında ise bıçağını alan fırın sahibi "Hadi dışarı" derken karşısındakilerden birinin ise "Seni dava etmeyen en adi ş....." dediği duyuluyor.

son

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Olay sosyal medyada gündem olurken Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir! İlçemizde yaşanan olay sonrasında, mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında, ruhsata aykırılıklar tespit edilmiş olup, bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibariyle gerekli cezai işlemlere devam edilecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dakikada 30 milyonu enkaz oldu! ‘Kral gibiydim’ diyerek anlattı…Bir dakikada 30 milyonu enkaz oldu! ‘Kral gibiydim’ diyerek anlattı…
Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecekErdoğan bu akşam Biden ile görüşecek
İşte Kılıçdaroğlu'nun planı: Erdoğan'sız bir sonraki seçimde...İşte Kılıçdaroğlu'nun planı: Erdoğan'sız bir sonraki seçimde...
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi hakaret fırın

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

İlginizi Çekebilir

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.