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Ekmek arasına sakladıkları akıllara durgunluk verdi!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 27.03.2019 09:07 | Son Güncelleme

Samsun’da zabıta tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalan dilenciler, topladıkları paraları ekmek arasına sakladı. Zabıtanın dikkati ekmek arasına saklanan 60 TL parayı ortaya çıkardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi yaya ve motorize ekipleri, dilencilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi. Sivil ekiplerce yapılan operasyonda 3’ü yabancı uyruklu, 6’sı çocuk toplam 15 dilenci suçüstü yakalandı. Üst aramasında fazla paraya rastlanılmayan dilenciler, topladıkları paraları çorabın içerisine doldurarak, ekmek arasına koydular. Zabıtanın dikkati sonrasında bütün ekmek arasına saklanan 45 TL bozuk, 15 TL de kağıt para ortaya çıkartıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN SERVİS PARASINI ÖDEMEK İÇİN DİLENİYORUZ"

Neden dilendiklerine dair soruya cevap veren 18 yaşındaki bekar 2 dilenci genç kız, "Aç olduğumuz için dileniyoruz. Çocuklarımız okula servisle gidiyor. Onların servis paralarını ödemek için dileniyoruz” şeklinde bahaneler öne sürdü.

Ekiplerin, “Siz evli değilsiniz, nasıl çocuğunuz var?” sorusuna gülerek karşılık veren dilenciler, daha sonra da çocuklarının olmadığını, kardeşleri için dilendiklerini iddia ettiler. Dilenciler, paraları ise birisinden duydukları için ekmek arasına koyduklarını itiraf ettiler.
Paraları çorapla birlikte ekmeğin arasına saklandığını fark eden zabıta ekipleri ise olay karşısında “Yok artık. Ekmek arası para” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler.

MANİSA'DAN SAMSUN'A DİLENMEK İÇİN GELDİ

Manisa’dan Samsun’a geldiğini itiraf eden başka bir dilenci ise yine ekiplerin çalışmasında suçüstü yakalandı. Manisa’nın Kula ilçesinden Samsun’a dilencilik yapmak için gelen 39 yaşındaki N. A., mühendis nişanlısı olduğunu iddia ederek, kendisinin fotoğraflarının çekilmemesini istedi.

Yapılan operasyonun ardından dilencilerin üzerinden 121 TL para çıktı. Dilencilere idari işlem uygulandı. Yaşı 18’den küçük olan dilenciler Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
zabıta dilenci Samsun

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