Ekmek nasıl saklanır? Bayatlamadan ekmek saklamanın püf noktaları nelerdir?

Bayatlamadan ekmek saklamanın çeşitli püf noktaları mevcuttur. Ortamın nem seviyesi, ekmeği sakladığınız kap ve poşet gibi kalemler ekmeğin tazeliğini etkilemektedir. Kısa süreli saklamalar için oda sıcaklığı genelde uygun olsa da daha uzun süreli saklamalarda tazeliği korumaya yardımcı çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Ekmek nasıl saklanır?

Ekmeğin yapısı bozulmadan, bayatlamadan taze bir şekilde kalması için doğru bir şekilde saklanması gerekmektedir. Kısa süreli saklama için farklı koşullar, uzun süreli saklama için de farklı koşullar sağlanmalıdır. Eğer ekmek kısa sürede tüketilecek ise kısa süre içinde tüketilecek ekmekler:

Bez torbada

Ekmek kutusunda

Kağıt poşette saklanabilir.

Hemen hemen hepimiz ekmekleri plastik poşetlerde alır saklarız. Ancak bu durum doğru değildir. Plastik poşet ekmeğin yumuşak kalmasını sağlasa da nemden dolayı küflenme riskini artırmaktadır.

Daha uzun süreli ekmek saklanacak ise bir yöntem de ekmeği buzdolabında saklamaktır. Ancak buzdolabı ekmeği yumuşatır. Bu yüzden buzdolabı doğru bir tercih olmayabilir. Ekmeği saklamak için yaygın bir yöntem olan dondurucu daha iyi seçenektir. Ekmek dilimlenmiş halde, hava almayan bir poşet içinde dondurucuya konulup dondurulduğunda aylarca tazeliğini koruyabilir. Kullanılacağı zaman ise oda sıcaklığında çözdürülebilir ya da hafif bir ısıda çözdürülebilir.

Ekmek nerede saklanır?

Ekmeğin taze kalması için serin, kuru ve hava alan bir yerde saklanması gerekir. Oda sıcaklığında saklanan ekmekler ahşap bir ekmek kutusunda, bez torbada ya da kağıt torbada muhafaza edilebilir. Uzun süre dayanmasını istediğiniz ekmekleri ise daha önce de söylediğimiz gibi dondurucuda dilimler halinde saklayabilirsiniz. Dondurucuda saklanan ekmekler tazeliğini olabildiğinde korumuş halde tekrar tüketilebilir.

Bayatlamadan ekmek saklamanın püf noktaları nelerdir?

Ekmeği bayatlamadan saklamak istendiğinde doğru ortam ve saklama yöntemine dikkat etmek gerekir. Öncelikle ekmeği güneş ışığından uzak tutmak gerekir. Nemsiz ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza etmek gerekir. Aşırı sıcak ve nemli ortamlarda ise ekmek hızlı bir şekilde küflenebilir. Ancak çok kuru ortamda da ekmek sertleşecektir. Bu yüzden oldukça hassas ve dikkatli olunmasında fayda vardır.

Ekmek saklamanın püf noktalarından biri de ekmeği ters çevirerek saklamaktır. Bu püf nokta, ekmeğin alt kısmından hava almasını sağlayarak bayatlamasını geciktirecektir. Ayrıca ekmeği elma dilimleri ile ya da birkaç tane pirinç ile beraber saklamak nem dengesini korumaya yardımcı olabilir. Günlük olarak tüketilecek ekmekleri ise tahta ekmek kutusu ya da seramik kapta saklamak tazeliği artıracaktır.