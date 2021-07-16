Ekmek satarken şans seri ünlü olan Nijeryalı kadının dizilere konu olan ilginç hikayesi...

Nijerya’da ekmek satıcılığı yaparak çocuklarını geçindiren Olajumoke Orisaguna’nın başına hayal dahi edemeyeceği bir olay geldi. Ünlü şarkıcı Tinie Tempah ve fotoğrafçı Ty Bello’nun bir moda dergisi için Nijerya sokaklarında çekim yaptığı sırada Olajumoke Orisaguna da tam o sırada oradan geçiyordu. Ekmeklerini satmak amacıyla gördüğü kalabalığa yönelen kadın çekim yapıldığını bilmiyordu. Farkında olmadan kameranın kadrajına girdi ve sonuç olarak hayatını değiştiren bir fotoğraf ortaya çıktı.

Çekimden sonra fotoğrafları kontrol ettiği sırada Ty Bello, Olajumoke'nin güzelliğine hayran oldu ve kendisine hemen ulaşmak istedi. Instagram hesabında çektiği fotoğrafı paylaşarak bu gizemli kadını arayan fotoğrafçı, birkaç gün içinde Olajumoke'yle iletişime geçti. Kendisine modellik teklif etti ve ardından portrelerini çekerek belgesel planladı. Ty Bello ile çekimlerinin ardından yavaşça ün kazanmaya başlayan Olajumoke çok geçmeden bir ajansla modellik sözleşmesi imzaladı.

'Nijerya'nın Külkedisi' lakabını alan kadın birçok yerel derginin kapaklarında boy gösterdi. Başına gelen bu olayları asla tahmin edemeyeceğini söyleyen kadın eski hayatına dönmek istemediğini ancak fırıncıda beraber çalıştığı arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini söyledi.



