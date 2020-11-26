Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı! Koruyucu aile oldu

2002-2005 yılları arasında ekrana gelen Ekmek Teknesi dizisinde 'Bedava yaptık koş koş koş' cümlesini akıllara kazıyan ve Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre; 39 yaşındaki oyuncu, “Koruyucu aile” olarak 3,5 yaşında bir erkek çocuğuna sahip olduğunu açıkladı.

"Koruyucu aile" olduğunu için çok mutlu olduğunu söyleyen Arzu Oş, "3,5 yaşındaki erkek evladım için alışverişe çıktım. Bu durumu oyuncu Sumru Yavrucuk'dan görmüştüm. Çok etkilenmiştim. Örnek olması içinde dile getirmek istedim. Çok mutluyum. Ona oyuncaklar almak için alışverişe geldim" açıklamasında bulundu.

Arzu Oş, 8 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda. Oş, son olarak 'Koyu Kırmızı' adlı dizide rol almıştı. Ünlü oyuncu, 'Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı Sonnur karakteriyle oyunculuk kariyerinde zirveyi görmüştü.



