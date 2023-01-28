Ekmekçi Kadın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Fatma Girik Ekmekçi Kadın filmi ile bir kez daha kendine hayran bırakıyor!

Ekmekçi Kadın oyuncuları oldukça merak ediliyor. Bu akşam saat 22.30'da SKY360 televizyon kanalında yayınlanacak olan filme ilgi bayağı yoğun. Ekmekçi Kadın, senaryosunu Bülent Oran'ın yazdığı, Mehmet Dinler'in yönettiği 1972 yapımı Türk filmidir. Filmin yapımcısı Şahan Haki'dir. Peki Ekmekçi Kadın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Filmde, gözü para ve makam hırsından başka bir şey görmeyen Kenan ile hayatını zehir ettiği Fatma’nın iki kuşak süren hikâyesi anlatılır. Fatma ile Osman evlidir. Murat ve Gül adında iki çocukları vardır. Osman, işçi olarak çalıştığı fabrikadaki Kenan Usta ve fabrikanın sahibi Hüseyin Bey ile birlikte bir icat üzerine çalışmaktadır. Kenan’ın gözü Fatma’dadır.
Kenan kaza süsü vererek Osman’ı öldürür. Fatma’ya evlenmek istemektedir. Fatma yanaşmayınca Hüseyin Bey’i öldürür, kasadan paraları ve yeni icadın plânlarını çalar. Bütün suçu Fatma’nın üzerine atarak kaçar. Kader, bu olayın faillerinin çocuklarını yıllar sonra bir araya getirecektir.
Fatma Girik
Hülya Koçyiğit
Aytaç Arman
Hülya Tuğlu
Hulusi Kentmen
Hamit Yıldırım