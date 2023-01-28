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Ekmekçi Kadın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Fatma Girik Ekmekçi Kadın filmi ile bir kez daha kendine hayran bırakıyor!

28.01.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmekçi Kadın filmi konusu itibariyle izleyicinin oldukça ilgisini çekiyor. Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'in başrolde olduğu film bu akşam tekrar izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz yıl ocak ayınca hayata veda eden usta oyuncu Fatma Girik'in filmleri hala ilk günkü heyecanla izlenmeye devam ediyor. Peki Ekmekçi Kadın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar...

Ekmekçi Kadın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Fatma Girik Ekmekçi Kadın filmi ile bir kez daha kendine hayran bırakıyor!

Ekmekçi Kadın oyuncuları oldukça merak ediliyor. Bu akşam saat 22.30'da SKY360 televizyon kanalında yayınlanacak olan filme ilgi bayağı yoğun. Ekmekçi Kadın, senaryosunu Bülent Oran'ın yazdığı, Mehmet Dinler'in yönettiği 1972 yapımı Türk filmidir. Filmin yapımcısı Şahan Haki'dir. Peki Ekmekçi Kadın filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

EKMEKÇİ KADIN FİLMİ KONUSU

Filmde, gözü para ve makam hırsından başka bir şey görmeyen Kenan ile hayatını zehir ettiği Fatma’nın iki kuşak süren hikâyesi anlatılır. Fatma ile Osman evlidir. Murat ve Gül adında iki çocukları vardır. Osman, işçi olarak çalıştığı fabrikadaki Kenan Usta ve fabrikanın sahibi Hüseyin Bey ile birlikte bir icat üzerine çalışmaktadır. Kenan’ın gözü Fatma’dadır.

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Kenan kaza süsü vererek Osman’ı öldürür. Fatma’ya evlenmek istemektedir. Fatma yanaşmayınca Hüseyin Bey’i öldürür, kasadan paraları ve yeni icadın plânlarını çalar. Bütün suçu Fatma’nın üzerine atarak kaçar. Kader, bu olayın faillerinin çocuklarını yıllar sonra bir araya getirecektir.

OYUNCU KADROSU

Fatma Girik

Hülya Koçyiğit

Aytaç Arman

Hülya Tuğlu

Hulusi Kentmen

Hamit Yıldırım

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik Oyuncu

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