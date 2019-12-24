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Ekmeklere dokunup dokunup duvara astılar! Sonuçlar inanılmaz

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Discovery Elementary School’da çalışan Jaralee An Metcalfe, elleri yıkamanın önemini gözler önüne sermek için sıra dışı bir deney yaptı. Yapılan bu deneyde 5 farklı ekmek dilimi, farklı koşullarda işlem gördükten sonra poşetlerin içine konularak muhafaza edildi. Ortaya çıkan sonuçlar ise ciddi anlamda dehşet verici.

Ekmeklere dokunup dokunup duvara astılar! Sonuçlar inanılmaz

Daha önce 2014 yılında anaokulu öğretmeni Courtney Lee Simpson, sınıfındaki çocuklara el yıkamanın önemini göstermek için ekmek parçalarını içeren oldukça açık bir deney uygulamıştı. Şimdiyse Discovery Elementary School’da görev yapan Jaralee An Metcalfe, el dezenfektanı ve okul bilgisayarlarını da içeren çok benzer bir deneye imza attı.

EL YIKAMANIN ÖNEMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yapılan bu deneyde 5 farklı poşetin içerisine yerleştirilmiş ekmek parçaları bulunuyor. Birbirlerinden farklı olarak hem temiz hem de kirli ellerle dokunulmuş olan bu ekmekler, daha sonraki süreçte neler olacağını görmek için birer kilitli poşetin içine konularak saklanıyor. Yapılan deneyin sonuçları ise gerçekten şoke edici. Elde edilen sonuçlar, elleri yıkamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

DENEYİN SONUÇLARI OLDUKÇA ÇARPICIYDI

Birinci deneyde olduğu gibi ilk poşet, temiz bir ekmek parçasını yani dokunulmamış bir ekmeği içeren kontrol örneğiydi. İkinci poşette, kirli ellerle çocuklar tarafından dokunulan ve çok fazla küflenen bir ekmek parçası bulunuyor. Üçüncü poşet ise sabun ve suyla yıkanmış ellerle dokunulmuş olan ekmek parçasını içeriyor. Dördüncü poşet, el dezenfektanı kullananların dokunduğu ekmeği, sonuncu poşet ise okul bilgisayarlarına sürülen ve oldukça fazla miktarda küf içeren bir ekmek parçasını barındırıyor.

Farklı ellerle dokunulan ekmekler, poşetin içerisinde belli bir süre bekletildi. Bu bekleme sürecinin ardından elde edilen sonuçlar ise oldukça çarpıcıydı. Deneyi yapan Metfalce, ayrıca bilgisayarların normal olarak dezenfekte edildiğini ancak deney nedeniyle o gün temizlenmediğini de belirtiyor.

Deney poşeti 1: Bilgisayarlar ile temas ettirilmiş ekmek

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Deney Poşeti 2: Kontrol poşeti (temiz ve dokunulmamış)

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Deney Poşeti 3: Kirli ellerle dokunulmuş ekmek

3

Deney Poşeti 4: Su ve sabunla temizlenmiş ellerle dokunulmuş ekmek

4

Deney Poşeti 5: El dezenfektanı ile temizlenmiş ellerle dokunulmuş ekmek

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Yapılan bu deney, el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle çocuk yaşlarda kazanılması gereken bu önemli alışkanlık, hayatın geri kalan dönemlerinde de sağlıklı bir yaşamın temellerini atıyor.

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Anahtar Kelimeler:
el bakımı EL YIKAMAK el dezenfektanı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Keşke bizim ülkemizde de böyle eğitim verilse.
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