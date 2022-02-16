Ekmekleriniz ziyan olmasın! İşte ekmek ve ekmek ürünlerini en doğru şekilde saklama tüyoları

Özellikle Türk mutfağında her yemeğin yanında yer alan ekmeklerin nasıl saklanması gerektiğini biliyor musunuz? Ekmekler doğru şekilde saklanmazlarsa bayatlayıp küflenebiliyor, bu da çöpe atılmalarına yol açıyor. Gerek fırından aldığınız gerekse kendi ellerinizle yaptığınız ekmekleri bayatlamadan ve küflenmeden uzun süre saklamanız mümkün. Nasıl mı? İşte detaylar!

Ekmekleri plastik poşetlerde saklamayın. Bunun yerine pamuk veya ketenden yapılmış bez keselere koyarak ekmek dolabına koyun.

Ekmeklerinizi birkaç gün içinde tüketecekseniz buzdolabına koymayın. Çünkü buzdolabı ekmeklerin daha çabuk bayatlamasına neden olur. Bunun yerine serin ve rutubetsiz bir ortamda muhafaza edin.

Ekmeklerinizin birkaç ay bozulmadan kalmasını istiyorsanız bir tüketimlik parçalara ayırdıktan sonra streç filmle hava almayacak şekilde sarın. Buzluk kokusu sinmemesi için kilitli buzdolabı poşetlerine koyun ve buzluğa atın. Ekmeğin ne kadar zamandır buzlukta olduğunu anlayabilmek için üzerine tarih atmakta fayda var. Buzluğa giren ekmekleri 2-3 ay boyunca bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. Buzluktan çıkan ekmekleri ise çözüldükten sonra ısıtarak tüketebilirsiniz. Tost ekmeği gibi dilimli olarak satılan ekmekleri ise bir yemekte kullanacağınız dilim sayısına göre bölerek ve buzluk saklama koşullarına uyarak saklayın.

Normal sürede tüketeceğiniz ekmekleri bütün olarak saklayın. Dilimlenen ekmekler kısa sürede bayatlar.

Ekmeklerin ekmek kutularında bayatlamadan uzun süre kalması için arada bir ekmek kutularını sirkeli suyla silin. Sirke kokusundan rahatsız oluyorsanız ekmek kutusunun bir kenarına tuz ve karbonat koyarak ortamın nemini çekmesini sağlayabilirsiniz.

Ev yapımı ekmek veya ekşi mayalı ekmek gibi yiyecekleri bozulmadan saklayabilmek için asla sıcakken poşetlemeyin. Soğumasını beklerken üzerini kağıt havlu ile örterek fazla nemin alınmasını sağlayın. Oda sıcaklığına ulaştıktan sonra; yakın bir zamanda tüketecekseniz ekmek dolabına, uzun sürede tüketecekseniz buzluğa kaldırın.



