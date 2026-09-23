Ekranı bile olmayacak! Apple’ın yeni bilekliği ortaya çıktı

Apple, ekranı bulunmayan yeni bir fitness takip cihazı geliştiriyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, bu ürün için şu anda bir "teknoloji araştırması" yürütüyor. Bu aşama, şirketin ürünü tamamen geliştirip piyasaya sürüp sürmeyeceğine karar vermek için yürüttüğü keşif niteliğinde bir çalışmayı ifade ediyor.

Apple'ın cihaz için halihazırda birden fazla prototip geliştirdiği de aktarılıyor.

KUMAŞ BİLEKLİK VE SENSÖRLÜ MODÜL

Apple'ın üzerinde çalıştığı cihaz, sensörlerle donatılmış bir bilgi işlem modülüne sahip ince kumaş bir bileklik olarak tanımlanıyor.

Apple, halihazırda egzersiz, kalp atış hızı, uyku ve diğer verileri kaydedebilen Apple Watch ile bir fitness takip cihazı satıyor. Ancak yeni cihazın tasarımı, Whoop'un ürünlerine görece benzer görünüyor. Whoop, çeşitli sağlık ölçümlerini takip edebildiğini belirttiği sade fitness bileklikleri satıyor.

Bloomberg'e göre cihaz en erken 2028'de piyasaya çıkabilir.

Kaynak: TechCrunch