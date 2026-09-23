Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ekranı bile olmayacak! Apple’ın yeni bilekliği ortaya çıktı

Apple'ın ekranı bulunmayan yeni bir fitness takip cihazı üzerinde çalıştığı öne sürüldü. İnce kumaş bir bileklik ve sensörlerle donatılmış bir modülden oluştuğu belirtilen cihaz, şirketi değerlemesi kısa süre önce 10 milyar doları aşan Whoop'la rekabete sokabilir.

Ekranı bile olmayacak! Apple’ın yeni bilekliği ortaya çıktı
Enes Çırtlık

Apple, ekranı bulunmayan yeni bir fitness takip cihazı geliştiriyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, bu ürün için şu anda bir "teknoloji araştırması" yürütüyor. Bu aşama, şirketin ürünü tamamen geliştirip piyasaya sürüp sürmeyeceğine karar vermek için yürüttüğü keşif niteliğinde bir çalışmayı ifade ediyor.

Apple'ın cihaz için halihazırda birden fazla prototip geliştirdiği de aktarılıyor.

KUMAŞ BİLEKLİK VE SENSÖRLÜ MODÜL

Apple'ın üzerinde çalıştığı cihaz, sensörlerle donatılmış bir bilgi işlem modülüne sahip ince kumaş bir bileklik olarak tanımlanıyor.

Apple, halihazırda egzersiz, kalp atış hızı, uyku ve diğer verileri kaydedebilen Apple Watch ile bir fitness takip cihazı satıyor. Ancak yeni cihazın tasarımı, Whoop'un ürünlerine görece benzer görünüyor. Whoop, çeşitli sağlık ölçümlerini takip edebildiğini belirttiği sade fitness bileklikleri satıyor.

Bloomberg'e göre cihaz en erken 2028'de piyasaya çıkabilir.

Kaynak: TechCrunch

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep baklavasını İngilizce anlattı, milyonlar izledi!Gaziantep baklavasını İngilizce anlattı, milyonlar izledi!
Merakla bekleniyor! RAM ve depolama seçenekleri sızdırıldıMerakla bekleniyor! RAM ve depolama seçenekleri sızdırıldı

Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.