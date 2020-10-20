Ekranlarda yarış kızıştı... 19 Ekim 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

19 Ekim Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 19 Ekim 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra sevilen dizi Seferin Kızı izleyicisinin karşısına çıktı.
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Bir Zamanlar Çukurova dizisi seyirciyle buluştu. Ardından da yerli sinema Bölük filmi ekranlara geldi.
Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve sevilen dizi Yasak Elma ekranlara geldi.
Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra ilk bölümleriyle gündem olan Sadakatsiz dizisi yayınlandı. Ardından Çok Uzak Fazla Yakın filmi ekranlara geldi.
TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu izleyici ile buluştu.
TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından sonra En Şık Benim yayınlandı. Akşam kuşağında ise Masterchef Türkiye ekranlara geldi.
Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Çukur dizisi yayınlandı.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 19 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarının total sıralaması henüz paylaşılmadı paylaşıldığı anda haberlerimizde yer alacaktır.
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