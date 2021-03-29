Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Semra Kaynana, sık sık gündüz kuşağında yer alırken oğlu Ata Türk bir otel odasında ölü bulunmuştu. Ölümüyle ilgili detaylar hala gizemini korurken, Ata'nın talip olduğu Sinem Umaş ise Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmekte.

Programın önde gelen isimlerinden bir diğer çift ise Caner Toygar ve Tülin Koca olmuştu.

Caner, hüsranla biten TV kariyerinin ardından bir dönem intihar teşebbüsüyle gündeme gelmişti. Ünlü damat adayı şimdilerde ise köftecilik yaparak hayatına devam etmekte.

Tüm Türkiye'nin Caner ve Tülin'in evlenmesini beklediği o yıllarda ikili programın dışında pek çok gündüz kuşağına da konuk olmuştu.

Uzun yıllardır ekranlarda görünmeyen Tülin Koca ise, sosyal medyada paylaşılan son hali ile tekrar gündeme geldi.

İşte fenomen gelin adayı Tülin Koca'nın son hali...



