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Ekrem İmamoğlu: Biz utanalım, sen niye utanacaksın...

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GÜNDEM  | 06.04.2019 23:21 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da başkanlık yarışında önde olan Ekrem İmamoğlu'nun, Cebrail isimle genç ile yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Cebrail, sohbet ederken maddi olanaksızlıklardan dolayı okuyamadığını ve 'utandığı için bu durumdan bahsetmek istemediğini' söyledi. İmamoğlu ise kendisine 'Sen niye utanıyorsun, biz utanalım' yanıtını verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da başkanlık yarışında önde olan Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarıyla konuştuğu sırada yanına gelen bir genç ile sohbet etti.

'BİZ UTANALIM, SEN NİYE UTANACAKSIN...'

İsminin Cebrail olduğunu ve çalıştığını belirten genç 'okula gitmediğini' belirtti. İmamoğlu'nun 'Okumak istemedin mi?' sorusuna ise 'Maddi durumlar el vermedi' şeklinde yanıt verdi ve 'Utandığım için söyleyemedim' dedi.

İmamoğlu bunun üzerine, 'Biz utanalım, sen niye utanacaksın...' dedi. İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun’dan Cebrail’le iletişime geçmesini istedi ve kendisini ziyaret edeceğini söyledi.

İmamoğlu ve genç arasındaki sohbet sosyal medyanın da gündemine oturdu.


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ekrem imamoğlu

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