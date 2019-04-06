Ekrem İmamoğlu: Biz utanalım, sen niye utanacaksın...

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da başkanlık yarışında önde olan Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarıyla konuştuğu sırada yanına gelen bir genç ile sohbet etti.

'BİZ UTANALIM, SEN NİYE UTANACAKSIN...'



İsminin Cebrail olduğunu ve çalıştığını belirten genç 'okula gitmediğini' belirtti. İmamoğlu'nun 'Okumak istemedin mi?' sorusuna ise 'Maddi durumlar el vermedi' şeklinde yanıt verdi ve 'Utandığım için söyleyemedim' dedi.

İmamoğlu bunun üzerine, 'Biz utanalım, sen niye utanacaksın...' dedi. İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun’dan Cebrail’le iletişime geçmesini istedi ve kendisini ziyaret edeceğini söyledi.

İmamoğlu ve genç arasındaki sohbet sosyal medyanın da gündemine oturdu.



