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Ekrem İmamoğlu, Candan Erçetin ile birlikte İstanbullulara çağrıda bulundu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 27.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları 30 Ağustos gecesi yapılacak Zafer Bayramı kutlamaları için Candan Erçetin ile birlikte çektiği video ile konsere davet etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sanatçı Candan Erçetin ile ortak çektiği video ile tüm İstanbulluları 30 Ağustos gecesi Üsküdar'da yapılacak Zafer Bayramı kutlamalarına ve Candan Erçetin konserine davet etti.

"İSTANBULLULARI SİZİNLE DAVET EDİYORUM"

İmamoğlu, "Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu sene hepimizin zaferi diye tanımladık. 30 Ağustos'u şöyle İstanbulluyla, sizinle beraber aslında buluşup kutlayacağız, kucaklayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ben İstanbulluları davet ediyorum ama sizinle davet etmiş oluyorum" diyerek ricada bulundu.

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"BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini sevilen şarkıcı Candan Erçetin büyük bir nezaketle karşılayıp şu sözleri söyledi;

"Ben de ediyorum çünkü benim için de çok anlamlı, çok önemli sizin anlattığınız her şeye katılmamak mümkün değil. Bu günümüz borçlu olduğunuz kişi ve kişiler belli. Dolayısıyla bunu hep birlikte toplanıp coşkuyla kutlamak, bizi de çok heyecanlandırıyor"

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Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu Candan Erçetin

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