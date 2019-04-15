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Ekrem İmamoğlu, CHP'nin sitesine İBB Başkanı olarak eklendi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.04.2019 07:09 | Son Güncelleme

YSK’nın İstanbul için nihai kararı beklenirken CHP, Ekrem İmamoğlu'nu partinin resmi internet sitesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ekledi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin sitesine İBB Başkanı olarak eklendi

YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre, İBB Başkanlığı seçiminde önde olan Ekrem İmamoğlu için CHP'den dikkat çeken bir adım geldi.

YSK'nın henüz kesin sonucu açıklanmadı ancak parti, resmi internet sitesindeki Yerel Yönetimler/Büyükşehir Belediye Başkanları bölümüne Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk sıradan ekledi.

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KESİN SONUÇLAR İÇİN GÖZLER YSK'DA

İstanbul'da seçimin nihai sonucu için Maltepe'deki geçersiz oyların sayımı bekleniyor. Maltepe'deki sayım tamamlanınca, birleştirme tutanaklarının oluşturulması ile YSK da İstanbul için kararını verecek.


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