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Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti

08.11.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı ziyaret ederek sohbet etti.

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"BUGÜN GÜNLERDEN CÜNEYT ARKIN"

İmamoğlu, Arkın ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı ve "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notunu düştü.
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İmamoğlu usta oyuncu Arkın'a, sanatçı Tarık Tolunay'ın 'Haydarpaşa Panorama' isimli eserini de hediye etti.

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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLÜ VERİLECEK

Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü de alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldüğünü duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Cüneyt Arkın
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