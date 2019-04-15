Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribündeydi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında önde olan Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe – Galatasaray maçına gitti. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbulumuzun iki köklü kulübünün önemli maçında Fenerbahçe Stadı’nda olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, öncesinde Fenerbahçe-Galatasaray maçına gitme sözü verdiği taraftarla bir araya geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından taraftarla birlikte bir video da paylaştı.

Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Recep kardeşimle Pendik mitinginde karşılaşmıştık. Fenerbahçe maçına birlikte gitmek istediğini söylemişti. Bugün Sevgili Eşim Dilek ve Kadıköy Belediye Başkanımız @serdildara da bize eşlik edecek. Çok güzel, kardeşçe bir maç olacak. Dostluk ve sevgi kazanacak.”

Recep kardeşimle Pendik mitinginde karşılaşmıştık. Fenerbahçe maçına birlikte gitmek istediğini söylemişti. Bugün Sevgili Eşim Dilek ve Kadıköy Belediye Başkanımız @serdildara da bize eşlik edecek. Çok güzel, kardeşçe bir maç olacak. Dostluk ve sevgi kazanacak. pic.twitter.com/pAterWwnCF — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 14 Nisan 2019

Tribündeki yerini alan İmamoğlu, taraftarlar tarafından büyük bir çoşkuyla karşılandı. İmamoğlu'nu tribünde gören taraftarlar, "Mazbatayı ver, mazbatayı ver, İmamoğlu’na mazbatayı ver" tezahüratı yaptı.

İmamoğlu tribünlerdeki yerini aldıktan sonra kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı.