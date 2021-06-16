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Ekrem İmamoğlu: Gurur duyuyorum

16.06.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup olan milliler, ikinci maçından da puansız ayrıldı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Maçtan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun attığı Tweet çok konuşuldu.

Ekrem İmamoğlu: Gurur duyuyorum

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Millilerimiz Galler ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Galler 2-0 kazandı.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5'te Connor Roberts kaydetti. Ayrıca konuk ekip 61. dakikada Gareth Bale'ın ayağından penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte iki maçın ardından A Milli Takım'ımız puan alamadı. Galler ise puanını 4'e yükseltti.

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EKREM İMAMOĞLU: GURUR DUYUYORUM

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Galler'e 2-0 yenildiğimiz maçın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet çok konuşuldu.

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Ekrem İmamoğlu Türkiye Milli Futbol Takımı Galler Milli Futbol Takımı
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