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Ekrem İmamoğlu'nun derbi planı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 11.04.2019 20:52 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun derbi planı ortaya çıktı. CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Pazar gününe kadar mazbatasını alması halinde Ülker Stadında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyeceğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun derbi planı!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili planı ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat KRT TV’de yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun Pazar gününe kadar mazbatasını alması halinde derbiyi tribünden izleyeceğini söyledi.

Özgür Karabat yaptığı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beraber yaptığımız planlardan biri, eğer mazbatasını alsaydı Fenebahçe - Galatasaray derbisini izlemeye gidecekti. Eğer Pazar gününe kadar mazbatasını alırsa, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

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ekrem imamoğlu Derbi galatasaray Fenerbahçe Özgür Karabat

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
daha çok hayal görür mazbata rüyasında görür bir de derbiye gidecekmiş kimlerle iş tuttuğu ortada bence spiker yada yorumcu olarak iyi iş yapar derbide
Mazbatasını almamış olsada Stadımıza bekleriz , vatandaş olarak mazbatasını bizim tarafımzdan verildiğini bir kez daha görme fırsatını kaçırmasın...
bitmeyen bir seçim sayımı ya YSK adam kazandı artık mazbatasini verin Fenerbahçe'nin galibiyetini görsün Şükrü Saraçoğlunda
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