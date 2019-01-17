Ekrem İmamoğlu'na 'Sana börek yaparım ama oy vermem' diyen Maruze teyze konuştu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'nin rekor oy düzeyde aldığı ilçelerden biri olan Sultanbeyli'yi ziyaret etti.

MARUZE TEYZE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Vatandaşları selamlayan İmamoğlu, isminin Maruze olduğu öğrenilen teyzenin yanına giderek kendini tanıtıp desteğini istemişti. Bu esnada İmamoğlu'nun CHP'nin adayı olduğunu öğrenen teyze "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" şeklinde ilginç bir çıkışa imza atmıştı.

OLAYIN PERDE ARKASINI KONUŞTU

İmamoğlu ile girdiği diyalogla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Maruze Keleş, A Haber'e olayın perde arkasını anlattı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: KENDİSİNE BU SÖZLER YAKIŞMIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkili olduğunu belirten Keleş, "Türkiye'yi sürekli kötülüyor. Bir de iyi tarafını konuş. Cumhurbaşkanımızın annesine hakaret ediyor. Ha onun annesine hakaret etmiş, ha bize hakaret etmiş. Kendisine bu sözler yakışmıyor. İyi bir şeyini görmedik" dedi.

"ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Erdoğan'ı neden bu kadar çok sevdiğine de açıklık getiren Keleş, "Adam gece gündüz çalışıyor. Bunu görmeyen kördür, sağırdır, nankördür. 35 senedir İstanbul'dayım. Eski İstanbul'u ben bilirim. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Ömrü uzun olsun. Binali Yıldırım benim hemşehrim" ifadesini kullandı.

